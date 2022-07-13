من إسرائيل إلى الضفة الغربية والخليج.. أهم محطات زيارة بايدن للشرق الأوسط

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل في أول زيارة له للشرق الأوسط كرئيس، وجرى زيادة عدد أيام الزيارة من يومين إلى ثلاثة أيام تنتهي الجمعة المقبل، ووصل بايدن إلى مطار بن جوريون، حيث استقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في ثانى لقاء يجمعهما منذ العام 2013، ونستعرض أهم محطات زيارة بايدن، وذلك بحسب إعلان بيان البيت الأبيض.

بايدن يزور القبة الحديدية ومتحف ياد فاشيم

وعلى الرغم من أن الزيارة تعد الأولى لبايدن إلى إسرائيل كرئيس إلا أنها العاشرة في حياته، حيث زار بايدن إسرائيل عدة مرات، ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من اللقاءات والجولات هي الأولى من نوعها، إذ تفقد بايدن بعض أنظمة الأمن الإسرائيلية مع وزير الدفاع بيني غانتس، في قاعدة البالماش الجوية في وسط إسرائيل، ومن تلك الأنظمة بطارية دفاع صاروخي عاملة ضمن منظومة القبة الحديدية، حيث منحت الولايات المتحدة إسرائيل 500 مليون دولار إضافية بعد حرب غزة العام الماضي، وذلك في إطار المنظومة.

ومن المقرر أن يتوجه بايدن لزيارة متحف ياد فاشيم للتوعية بالمحرقة اليهودية.

اليوم الثاني للزيارة

ومن المقرر أن يعقد بايدن اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح غد، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، ثم يحضران اجتماعًا افتراضيًا لمنتدى I2U2 الجديد مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، كما يلتقي بايدن بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، ثم يعقد جلسة مع بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة.

اليوم الثالث للزيارة

من المقرر أن يتوجه بايدن إلى مستشفى أوجوستا فيكتوريا في القدس الشرقية، صباح يوم الجمعة، وستكون تلك زيارة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس أمريكي إلى الجزء الذي تعيش فيه أغلبية فلسطينية خارج المدينة القديمة، ويعقب ذلك، توجه بايدن إلى بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم يعود بايدن إلى مطار بن غوريون، ليستقل طائرته متوجها إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي + 3 ، التي من المقرر أن تعقد السبت القادم في جدة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.