‎تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022.. شاهد مسلسل المؤسس عثمان

يعد المسلسل التركي الشهير المؤسس عثمان من أكثر المسلسلات التي يبحث عشاق الدراما التركية عن القنوات التي تبثه باستمرار، إذ إن له شعبية كبيرة، وتدور أحداثه حول تأسيس الدولة العثمانية، والحروب التي خاضها السلطان العثماني عثمان أرطغرل، ويتساءل العديد من محبي المسلسل عن ‎تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على القمر الصناعي.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير ‎تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، وجاء كالتالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11034.

- معدل الترميز: 5000.

- معدل الرأسي للاستقطاب: V.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- جودة القناة: SD.

- اسم القناة على الرسيفر: الفجر.

تردد قناة الفجر الدرامية الجزائرية على نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11564.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- جودة القناة: SD.

أهم المسلسلات المعروضة على قناة الفجر الجزائرية

وبعد عرض تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022، تهتم القناة بإذاعة المسلسلات الأكثر شعبية في العالم العربي؛ وأبرزها «مسلسل المؤسس عثمان، مسلسل ألب أرسلان التركي، مسلسل باب الحارة، مسلسل بربروسا التركي، المحكوم عليهم، مسلسل المنظمة، مسلسل العمر فاروق، مسلسل الإمام أحمد ابن حنبل».