‎تردد قناة كراميش الجديد 2022.. لمتابعة برامج وأفلام الكارتون

بالتزامن مع إجازة نهاية العام الدراسي التي حصل عليها عدد كبير من الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، ترتفع معدلات البحث عن تردد قناة كراميش الجديد، بعد إعلان إدارة القناة عن تغيير ترددها بداية من مطلع الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، تردد قناة كراميش الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وفقا لصفحة القناة على الإنترنت، إضافة إلى عدد من قنوات الأطفال.

تردد قناة كراميش الجديدة 2022

وللباحثين عن كيفية تنزيل قناة كراميش الجديدة بعد تعديل ترددها على القمر الصناعي نايل سات، يمكن ضبطها من خلال المعلومات الآتية:

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قنوات الأطفال 2022

وفضلا عن قناة كراميش، يمكن تنزيل عدد كبير من قنوات الأطفال المجانية والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات وتعرض البرامج الهادفة والمفيدة، والترفيهية الجاذبة للطفل أيضا، منها:

تردد قناة طيور بيبي 2022

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2022

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري 2022

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تنة ورنة 2022 Tinh Warna

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.