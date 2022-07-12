تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا، وبدأت أمس الاثنين الموافق 11 يوليو، وتستمر حتى الاثنين المقبل 18 من الشهر نفسه، زادت عمليات البحث عبر المحركات العالمية عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات؛ لمتابعة البطولة.

كان المنتخب الوطني افتتح البطولة، أمس الاثنين، مشواره في البطولة، بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 – 17 في الجولة الأولي من دور المجموعات.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي النايل سات؛ لمتابعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، في السطور التالية:

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن متابعة قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات؛ لمشاهدة مسابقة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد من خلال ضبطها على التلفاز، والتي جاءت كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد القنوات الرياضية

وفضلا عن قنوات أون تايم سبورت، يمكن متابعة البرامج الرياضية وأخبار الأمدية المختلفة، عبر شاشة أشهر القنوات الرياضية والتي نعرض ترددها كالآتي:

تردد قناة الأهلي الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

- معامل الاستقطاب: H

تردد قناة الزمالك الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الزمالك الجديد على عرب سات

وجاء تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي عرب سات، فجاء كالتالي:

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11595.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.