تردد ناشيونال جيوغرافيك 2022.. تابع البرامج والأفلام الوثائقية

ترتفع معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى عن تردد ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2022، إذ البعض يستغل الراحة في مشاهدة ومتابعة البرامج الثقافية والأفلام الوثائقية التي تتناول حضارات الشعوب الغربية، فضلًا عن حياة الحيوانات والحياة في البحار، وغيرها من الموضوعات التي تتناولها القناة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، ونقدم تردد ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد على القمر الصناعي النايل سات؛ لمتابعة البرامج والموضوعات الثقافية، وفق الصفحة الرسمية للقناة على «فيس بوك».

تردد ناشيونال جيوغرافيك

وللباحثين عن تردد قناة الأفلام الوثائقية الجديد للعام الجاري 2022، بخاصية الـHD على القمر الصناعي نايل سات، من خلال ضبط المعلومات الآتية:

- تردد القناة 11411 بخاصية الـ HD.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

- تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

كما يمكن ضبط تردد القناة على نفس القمر الصناعي السابق، لكن بخاصة SD، من خلال ضبط المعلومات الآتية:

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

ويمكن متابعة البرامج والأفلام الوثائقية عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط البيانات الآتية:

تردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

وانطلقت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عام 2009، وهي تبث بكل مجاني في الشرق الأوسط، وتعرض على مدار الساعة باللغة العربية، وتتناول البرامج التلفزيونية للقناة الحياة البرية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والسفر والثقافة، فضلًا عن التحقيقات والبرامج التاريخية، فضلا عن بعض البرامج الوثائقية مثل برنامج The Story of God with Morgan، والذي قام بتقديمه النجم العالمي مورجان فريمان.