السيطرة على حريق محدود في زراعات نخيل بالداخلة دون إصابات

شهدت منطقة «عين السبيل»، بقرية القصر الإسلامية التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، اندلاع حريق محدود في قطعة أرض مزروعة بأشجار النخيل غير مثمر، وجرى على الفور السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إخطار مديرية الأمن بحريق «عين السبيل»

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمود فاروق، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق في قطعة أرض فضاء، دائرة قسم شرطة الداخلة، وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب الحريق في قطعة أرض فضاء غير مستغلة، بها مجموعة من أشجار النخيل الجافة، ومزورع بها عدد من الأشجار الجافة، وامتد الحريق إلى عدد كبير من أشجار النخيل غير مثمر، يجري حصرها حتى اللحظة.

الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

وجرى الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء، تمكنت من إخماد الحريق، بمساعدة عدد من الأهالي وشباب قرية القصر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتجري حالياً عمليات التبريد بموقع الحريق، لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.