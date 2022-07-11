السيطرة على حريق هائل في ورشة نجارة بأسيوط دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق هائل، اندلع داخل ورشة للنجارة في قرية «صنبو»، التابعة لمركز ديروط، مساء اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحريق

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز ديروط يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل ورشة نجارة بقرية «صنبو»، دائرة المركز، وعدم تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق، الذي التهم معظم محتويات الورشة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث بقسم شرطة ديروط، وسيارات الإسعاف والإطفاء وقوات الحماية المدينة، إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة، تبين نشوب حريق هائل في ورشة نجارة ملك مواطن يُدعى «ن. ن. أ. ع.»، بسبب حدوث ماس كهربائي، وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.

تفحم غرفتي نوم و30 سريراً داخل الورشة

أسفر الحريق عن تفحم غرفتي نوم، و30 سريراً مجهزة للتصنيع، ونحو 50 باب، وعداد كهرباء، و6 ماكينات متنوعة، وقال شهود عيان إن الحريق كان هائلاً، والنيران شديدة، حتى فقد الأهالي القدرة على السيطرة عليها.

وأضاف الشهوج أنه إبلاغ غرفة العمليات وشرطة النجدة، التي استدعت عدداً من سيارات الإطفاء، التي تمكنت من إخماد النيران والسيطرة عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية، ومباشرة تحقيقات النيابة العامة لبيان أسباب وملابسات الحريق.