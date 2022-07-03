رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس

وسط حالة من الترقب من أولياء أمور وطلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بمحافظة الوادي الجديد، بالتزامن مع إعلان نتيجة أوائل الدبلومات الفنية 2022، وهو ما زاد من عمليات البحث والاستعلام خلال الدقائق الأخيرة عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، مع ظهور نتيجة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بمحافظة الوادي الجديد

وتقدم جريدة «الوطن» لقرائها من الطلاب وأولياء أمورهم، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية في محافظة الوادي الجديد لمعرفة النتيجة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية في محافظة الوادي الجديد العام الدراسي 2021/2022، من هـنـا.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يذكر أن طلاب الدبلومات الفنية 2022 بمحافظة الوادي الجديد أدوا امتحاناتهم خلال الفترة من السبت 28 مايو الماضي وحتى الخميس 9 يونيو الماضي، وذلك على مدار أسبوعين، بكافة تخصصات الدبلومات الفنية «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي- تعليم وتدريب مزدوج».

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ويمكن معرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بمحافظة الوادي الجديد، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الخاص بالنتائج من هــنـــا.

- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 محافظة الوادي الجديد.

-اختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي - زراعي - فندقي - تجاري».

- تحديد المحافظة التي تقيم بها.

- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية بمراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة.

- ادخل بياناتك الشخصية المطلوبة وأضف رقم الجلوس من اليسار إلى اليمين.

- الضغط على زر استعلام، وسيظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته.