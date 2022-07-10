تفاصيل حريق هائل داخل شقة بمدينة نصر.. ماس كهربائي السبب

نشب حريق هائل في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل داخل إحدى الشقق السكنية في شارع فخري بقسم مدينة نصر أول، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

تفاصيل حريق شقة بمدينة نصر

عقب نشوب الحريق الهائل داخل شقة بالطابق الرابع بشارع فخرى بمدينة نصر، وتلقت غرفة شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي والسكان بمدينة نصر الحريق، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق مدفوعة بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف؛ للتعامل مع أي إصابات، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلى الشقق السكنية المجاورة للشقة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الهائل وتمكنت من إخماده دون وقوع خسائر بشرية، وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات وتفاصيل حريق شقة بمدينة نصر، تبين أن ماسا كهربائيا كان تسبب في الحريق نجم عن تلف في الأسلاك؛ ما تسبب في تلف جميع محتويات الشقة.

النيابة العامة تعاين مكان الحريق لكشف الملابسات

وأُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، وانتدبت عناصر البحث الجنائي، لمعاينة آثار الحريق، ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والتعرف على أسباب الحريق.

واستدعت النيابة عددا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حول الحريق، كما استدعت جهة التحقيق مالك الشقة لسماع أقواله بخصوص الحريق، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها واستكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة، وموافاة النيابة العامة بالمستجدات.