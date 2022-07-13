لطيفة: ألبومي مصري تونسي عراقي بالتعاون مع روتانا

قالت الفنانة التونسية لطيفة ان البومها الجديد لطيفة 2022 سيكون جاهز للاستماع والمشاهدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

لطيفة: البومي للاستماع خلال الساعات المقبلة

أوضحت لطيفة لـ«الوطن» أن أغنيات ألبومها الجديد الذي تصل عدده إلى 5 أغنيات سيكون باللهجات المصرية والتونسية والعراقية.

وأشارت النجمة التونسية الى انها سعيدة للغاية بعودة العمل مرة اخرى مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات التي كانت قد قدمت معها عددًا من الألبومات خلال السنوات الماضية.

ويتضمن العمل 5 أغنيات بلهجات عربية مختلفة منها مصرية، وجرى تصوير كافة الأغنيات بطريقة الفيديو كليب لكي يتم إطلاقها تباعًا.

ألبوم لطيفة يتضمن 5 أغنيات

كانت لطيفة قد كشفت عن تفاصيل اغنيات البومها لطيفة 2022 للوطن حيث جاءت تفاصيلها كالتالي:

- هنعيشها مره واحدة من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى.

- أحسن أحسن من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

- أعطيني دم من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- معشوق حبيبو هنا من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- طار طار من كلمات وألحان رضا شعير.

ونشرت روتانا البرومو التشويقي، وعلقت عليه: «طار طار من ألبوم لطيفة 2022، كلمات وألحان رضا شعير، وتوزيع مختار الكبسي، الخميس موعدنا».

يذكر أن لطيفة تغيبت خلال الفترة الماضية عن طرح أغنيات جديدة بسبب جائحة كورونا التي ضربت العام فى عام 2020.