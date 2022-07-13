باسم سمرة عن شائعة وفاته: «صحتي زى الفل»

نفى باسم سمرة الأخبار المتداولة عن وفاته، وقال باسم في تصريحات لــ«الوطن» إن حالته الصحية جيدة ولا صحة لما يتداول من أخبار، قائلا: «معرفش مين اللي بينشر الأخبار ديه، أنا صحتي زى الفل وكل سنة والناس الحلوة اللي سألت عليا وقلقت عليا بخير».

ويشارك باسم سمرة في بطولة فيلم «عمهم» مع محمد إمام، والذي يعرض حاليا ضمن سباق أفلام عيد الأضحى، واقترب الفيلم من تحقيق 20 مليون جنيه، ويشارك معه كل من هدى المفتي، محمد لطفي، أحمد خالد صالح ومن إخراج حسين المنباوي.

وينتظر باسم سمرة في الأيام القادمة عرض مسلسل «منعطف خطر»، ويشارك في بطولته كلا من ريهام عبد الغفور وباسل خياط.