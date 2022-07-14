تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر.. 3 خطوات لتجنب تراكم الفواتير

يهتم الكثير من المواطنين بتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر، حتى يتجنبون تراكم الغرامات عليهم، والناتجة عن عدم تسجيل قراءة عداد الغاز من جانب الكشاف الذي يمر على المنازل لتسجيل القراءات، وتوفر شركة بتروريد طريقة لتسجيل عداد الغاز الطبيعي «أون لاين» عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر، عبر الموقع الرسمي الخاص بشركة بتروريد كالتالي:

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر

- يقوم الراغب في تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي عبر الموقع الرسمي الخاص به بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بشركة بتروريد من هنـــــــــــــا.

- يذهب المواطن بعد ذلك إلى عداد الغاز الخاص به، ويقوم بإدخال القراءة المكتوبة على العداد، على أن يتم كتابة الأرقام الموجودة في جميع الخانات كلا على حدا، وتتمثل الخانات الخاصة بتسجيل قراءة العدادا في التالي «فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

- وبعد الانتهاء من إدخال القراءة الخاصة بعداد الغاز، يتم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل قراءة العداد الخاصة به.

طرق دفع الفواتير

وتتيح الشركة للمواطنين فرصة دفع فواتير الغاز الخاصة بهم من خلال شركات التحصيل الإلكتروني المختلفة، والتي تتمثل في «فوري، وبي، وأمان، وخدماتي، وضامن، وممكن، ومصاري، وفون كاش».