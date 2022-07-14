غلق كلي لمحور صفط اللبن بسبب أعمال مترو الأنفاق.. اعرف المحور البديل

أعلنت الإدارة العامة للمرور، من خلال الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن غلقها بشكل كلي لمحور صفط اللبن، وذلك في الاتجاه القادم من ناحية جامعة القاهرة باتجاه الطريق الدائري، مؤقتاً من أجل تنفيذ أعمال مشروع المرحلة الثالثة من مترو الخط الثالث.

موعد غلق محور صفط اللبن اليوم

وحسب ما أعلنته الإدارة العامة للمرور، فإنه سيتم غلق كلي لمحور صفط اللبن اليوم لمدة تصل إلى «20 دقيقة»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 14 من يوليو الجاري، وتحديداً وقت تنفيذ أعمال المشروع بداية من الساعة 3:30 فجراً، على أن تعود الحالة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى في تمام الساعة 3:50 فجراً.

أسباب غلق محور صفط اللبن

غلق محور صفط اللبن كلياً على مدار 20 دقيقة جاء بسبب تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مترو الأنفاق الخط الثالث «المرحلة الثالثة»، وذلك في أعلى «كوبرى ثروت – خط السكة الحديد»، وتحديداً في الاتجاه القادم من ناحية جامعة القاهرة في اتجاه الطريق الدائري.

تفاصيل التحويلات المرورية بسبب غلق المحور

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم تنفيذ التحويلة المرورية، فيما يتعلق بحركة كافة المركبات القادمة من ناحية جامعة القاهرة والتي ترغب فى السير في اتجاه الطريق الدائري.

وعليهم في هذه الحالة السير يميناً باتجاه شارع أحمد الزيات وحتى شارع التحرير، ثم عليهم الدوران والعودة مرة أخرى بإتجاه شارع السودان، ثم ينبغي الدخول يساراً ثم الصعود لمطلع صفط اللبن في إتجاه الطريق الدائري.

الإدارة العامة لمرور الجيزة تضع لوحات إرشادية تحذيرية

كما أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سوف يتم تعيين الخدمات المرورية، بالإضافة إلى وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية الخاصة بالحركة المرورية في محيط الأعمال حتى يمكن ضمان كل من أمن وسلامة المواطنين.