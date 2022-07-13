غلق كلي مؤقت لمحور صفط اللبن لتنفيذ أعمال مترو الخط الثالث صباح الغد

كشفت الإدارة العامة للمرور على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن غلق كلي لمحور صفط اللبن في الاتجاه القادم من جامعة القاهرة في اتجاه الطريق الدائري بشكل مؤقت لتنفيذ أعمال مشروع مترو الخط الثالث.

تفاصيل غلق محور صفط اللبن

بسبب تنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث وتحديداً «المرحلة الثالثة» أعلى «كوبرى ثروت – خط السكة الحديد» في الاتجاه القادم من جامعة القاهرة باتجاه الطريق الدائرى، سوف يتم غلق كلي لمحور صفط اللبن بالموقع المشار إليه فقط وذلك لمدة «20 دقيقة» في صباح غدا الخميس الموافق 14 من شهر يوليو الجاري، على أن تكون الأعمال فقط اتداءً من الساعة 3:30 صباحاً حتى الساعة 3:50 صباحاً.

التحويلة المرورية بسبب غلق محور صفط اللبن المؤقت

وسوف يتم تنفيذ التحويلة المرورية وهي لحركة المركبات القادمة من جامعة القاهرة وترغب فى السير باتجاه الطريق الدائرى، حيث ستقوم بالسير يميناً في اتجاه شارع أحمد الزيات حتى شارع التحرير ثم الدوران والعودة في إتجاه شارع السودان ثم الدخول يساراً والصعود إلى مطلع صفط اللبن بإتجاه الطريق الدائرى.

وضع لوحات إرشادية تحذيرية في محيط الأعمال بالكامل

ومن جانبها سوف تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية في محيط الأعمال بالكامل من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين.