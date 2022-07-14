التنمية المحلية: تعاملنا مع شكاوى المواطنين بشأن تحريك تعريفة المواصلات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وجه بالتواصل مع كل المحافظين، لمراقبة تعريفة ركوب المواصلات بعد تحريكها بنسبة 5 إلى 7%، وتم إعلانها على مستوى كل المحافظات.

وأوضح «قاسم»، وضع خطة لمراقبة محطات البنزين وتعريفة سيارات الأجرة، وتم تنفيذها منذ صباح أمس الأربعاء، وذلك بعد تحريك أسعار البنزين صباح اليوم بقيمة 50 و100 قرش.

وضع ملصق بالتعريفة على زجاج السيارات

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه تم التشديد على وضع ملصق بالتعريفة على زجاج السيارات، وسيكون هناك تفتيش دائم بالمواقف، إضافة للتواصل مع المواطنين بالمحافظات من خلال الخطوط الساخنة والموجودة على اللوحات الإرشادية ومبادرة «صوتك مسموع»، والتي تلقينا العديد من الشكاوى عبرها اليوم وتم التعامل الفوري معها وحلها، وسيظل هناك تفتيش دائم في المواقف.

خطان ساخنان لتلقي شكاوى المواطنين

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن كل المحافظين ونوابهم ورؤساء المراكز والأحياء كانوا في حالة تفقد لسير العمل في محطات البنزين والمواقف، للتأكد من أجرة السيرفيس، وعمل «بانرات» حتى لا يحدث استغلال لأي من ضعاف النفوس، مشددا على وجود إجراءات صارمة تجاه المخالفين لتعريفة المواصلات.

وأكد «قاسم»، أنه تم تحذير السائقين من تقسيم خطوط السير، مشيرا إلى أن الناس ملزمة بدفع التعريفة المكررة على الملصق الموجود على خط السير أو الاتصال بالخط الساخن «1866» و«1533» لتلقي شكاوى المواطنين.