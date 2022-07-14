الرئيس الأمريكي: لا نستبعد اللجوء إلى القوة كحل أخير مع إيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يستبعد استخدام القوة كحل أخير في التعامل مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا عزمه إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وجاءت هذه التصريحات على هامش زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، إذ وصل إلى إسرائيل اليوم، حيث أعلن أنه يمكن إعادة طهران للوراء حال التوصل لاتفاق نووي معها.

العمل على التوصل لاتفاق نووي مع إيران

وبحسب «قناة العربية»، أكد بايدن، أنه سيتم العمل على التوصل لاتفاق نووي مع إيران ومواجهتها في الوقت نفسه، موضحًا أن طهران باتت أقرب من أي وقت مضى للقنبلة النووية، بعدما اطلع على تقرير استخباري إسرائيلي يفيد بإنتاج طهران أسلحة متطورة.

الرئيس الأمريكي يصل إسرائيل

ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن ظهر الأربعاء أمس إلى إسرائيل، ضمن جولته في الشرق الأوسط، واستقبله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، في مطار بن جوريون في زيارة تأتى على رأس المباحثات خلالها إيران وبرنامجها النووي.