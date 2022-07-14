ضبط مستريح جديد استولى على 1.3 مليون جنيه من 5 أشخاص بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، من ضبط شخص لاتهامه بالنصب على عدد من الأفراد، والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و300 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأسماك، من خلال ثلاجة خاصة به، وذلك مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد تلك المبالغ.

5 ضحايا

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورد لمركز شرطة سوهاج المحضر رقم محدد أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، يتضمن بلاغا من «جمال ح ا ع»، 56 سنة، موظف بقطاع توزيع الكهرباء، و4 آخرين يقيمون بدائرة محافظة سوهاج، حيث يتضررون من «محمد ع ع ع»، 56 سنة، سائق، ويقيم بدائرة القسم، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و300 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأسماك من خلال ثلاجة خاصة به، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو يرد تلك المبالغ.

ضحايا آخرون

وأشارت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات، أملاً في استرداد أموالهم من المتهم.

وضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.