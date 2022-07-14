انتشال جثة طفلة سقطت في بيارة صرف مغطى بالمحلة «صور»

تمكنت الجهات المعنية من انتشال جثمان طفلة صغيرة، تدعى رقية أحمد، والتي لقيت مصرعها إثر سقوطها في بيارة للصرف المغطى بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

ورصدت عدسة جريدة «الوطن»، محاولات استخراج جثمان الطفلة، وسط تجمع كبير من الأهالي، وذلك بعد 5 ساعات من بدء محاولات انتشالها.

مصرع 4 عمال بمحطة صرف صحي

وفي سياق متصل، لقي 4 عمال بمحطة للصرف الصحي في قرية «قرنفيل»، التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مصرعهم في حادث مأساوي الاثنين الماضي، أثناء عملهم في حجرة للصرف الصحي بالمحطة، نتيجة إصابتهم بالاختناق، ووفاتهم في الحال.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطاراً من شرطة النجدة بورود بلاغ بمصرع 4 عمال داخل غرفة صرف صحي بقرية «قرنفيل»، بدائرة مركز القناطر الخيرية، وبالفحص تبين أن الضحايا 4 عمال يتبعون شركة للمقاولات ومقاول تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي، وتم انتشال جثثهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع شخصين في انهيار بيارة صرف

كما لقي شخصان مصرعهما إثر انهيار بيارة صرف صحي أثناء عملية الحفر بمنطقة مركز 2 بطريق الضبيعة، التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة منذ أسبوعين، وحُفظت الجثتان داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.