اشتري بـ1000 جنيه واربح 100 ألف ببطاقات «الأهلي» الائتمانية.. 30 فائزا بـ30 جائزة

تطرح البنوك العاملة في مصر العديد من البطاقات بأنواعها، وأشهرها بطاقات الائتمان أو الفيزا، التي تساعد العميل على إجراء عمليات الشراء والسحب، كما تتميز بوجود نقاط ومكافآت يتم صرفها عند وصول المشتريات أو المعاملات عليها إلى حد معين يحدده البنك المُصدّر للبطاقة.

قيمة المشتريات بفيزا البنك الأهلي

ويتيح البنك الأهلي المصري لحاملي بطاقات الائتمان، فرصة للفوز بـ100 ألف جنيه عند استخدام بطاقاته في عمليات الشراء، بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

عمليات الشراء بالفيزا خلال فترة لا تتجاوز شهر

ويدخل عميل البنك الأهلي سحبا للفوز بـ100 ألف جنيه فقط، عند وصول مجموع حركات الـ كريديت كارد إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها خلال فترة لا تزيد عن شهر، على أن يتم اختيار 30 فائزا فقط.

وأوضح البنك، أنّه يجب استخدام الفيزا في عمليات الشراء من نقاط البيع أو POS لدى التجار، أو «أونلاين» للفوز بالجائزة النقدية، بإجمالي 30 جائزة متاحة.

فئات البطاقات المستخدمة في الشراء

وأشار البنك الأهلي، إلى ضرورة أن تكون البطاقات المستخدمة في عمليات الشراء من الفئات التالية، «فيزا كلاسيك، ماستركارد استاندرد، مصر للطيران، ماستركارد تيتانيوم، مانشستر يونايتد، فيزا جولد، فيزا / ماستركارد بلاتينيوم، ماستركارد وورلد، فيزا سجنتشر، ماستركارد وورلد اليت، فيزا انفينيت».

كيف استخرج بطاقة ائتمان؟

وتتميز بطاقات الائتمان بسهولة استخدامها، كما تساعد على التسوق «أونلاين» ولاستخراج كريديت كارد يجب ألا يقل عمر العميل عن 21 عاما للبطاقات الأصلية و18 عاما للبطاقات الإضافية، مع وجود ضمان عيني من خلال ربطها بشهادة أو وديعة، أما الضمان الشخصي فبضمان مفردات المرتب.

كما يجب أن يقدم العميل بعض المستندات والأوراق لاستخراج بطاقة الائتمان، كما يلي:

- صورة البطاقة الشخصية، سارية.

- بيان بمفردات الراتب.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر، موضحا به عنوان العميل المقيم به والمدون في البطاقة الشخصية.