«أزهرية قنا» تنعى 5 طلاب أشقاء في حادث غرق تروسيكل بالأقصر

تقدمت منطقة قنا الأزهرية، برئاسة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، وكيل الوزارة، والشيخ أحمد محمد رسلان، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية العربية، وأحمد عبد السلام الحساني، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وجميع قيادات المنطقة وإداراتها وكافة العاملين بديوان عام المنطقة، بالعزاء والمواساة إلى أسرة ضحايا حادث غرق تروسيكل في ترعة بالأقصر، والذي أسفر عن مصرع عدة أطفال بينهم طلبة في الأزهر.

المنطقة الأزهرية تنعى ضحايا الحادث

وقال بينا المنطقة الأزهرية: «نتقدم إلى أنفسنا أولا وإلى الأزهر الشريف وإدارة نقادة الأزهرية وكل أهلنا بقرية الحرزات مركز نقادة في بالعزاء فقد أعز ما نملك فلذات أكبادنا الذين لقوا الله في أيام العيد شفعاء لأهلهم».

وحددت المنطقة ضحايا حادث غرق الأقصر الذين يتلقون يدرسون في المعاهد الأزهرية، وهم «فاطمة الحسن محمد» الصف الأول الإعدادي، «هاجر الحسن محمد» الصف الرابع الابتدائي، «سارة الحسن محمد» الصف الثاني الابتدائي، «إبراهيم الحسن محمد» الصف الأول الابتدائي، و«يوسف الحسن محمد» أولى حضانة.

وتابعت المنطقة في بيانها، «ولا نملك إلا الحزن الشديد والصبر على مصابنا الجلل داعيين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويغفر لهم و يسكنهم فسيح جناته، واللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبة الغابرين واغفر لنا ولهم في هذه الأيام الكريمات يا الله وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيه، اللهم انزل السكينة واربط على قلوب أهلهم وألهمهم الصبر والسلوان».

حادث مروع في القرنة بالأقصر

وكان مركز القرنة بمحافظة الأقصر، شهدت حادثا مروعا إثر سقوط تروسيكل يحمل أسرة من محافظة قنا، راح ضحيته 6 أشقاء وابن عمهم غرقا في ترعة أثناء عودتهم من أحد الملاهي في الأقصر.