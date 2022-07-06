مصرع شاب أسفل عجلات قطار في محطة نجع حمادي بقنا

لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، دهسا أسفل عجلات القطار في محطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بمصرع شاب أسفل قطار

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب يدعى «جمال الدين .ب»، 35 عاما، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بمحطة قطارات نجع حمادي.

وتبين أن الشاب يعمل مبيض محارة، مقيم عزبة سلمان بالغربي بهجورة في نجع حمادي، وأنه أثناء نزوله من القطار رقم 90 القادم من «القاهرة - أسوان» انزلق وسقط تحت عجلات القطار خلال تحركه ودهسه، ما أدى لمصرعه في الحال وتحولت جثته إلى أشلاء.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادي

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبرفقتهم سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.