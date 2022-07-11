«س و ج».. كل ما تود معرفته عن الجامعات الأهلية من حيث الدراسة والسكن

الجامعات الأهلية، تضم أربع جامعات بها تخصصات في مختلف المجالات سواء الطب أو الهندسة أو الإلكترونيات، وتقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، وتقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية كافة التفاصيل الخاصة بالجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة والذين يستأنفون امتحانتهم اعتباراً من يوم الخميس المقبل بمادتي الفيزياء والتاريخ.

ما هي الجامعات الأهلية؟

هي جامعات غير هادفة للربح وتتبع المجلس الأعلى للجامعات والأهلية، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة العلمين، وهي واحدة من هذه الجامعات.

كيف يتمكن التقديم للجامعات الأهلية؟

الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك واستيفاء كافة البيانات المطلوبة.

ما هي أسماء الجامعات الأهلية؟

الجامعات الأهلية تضم جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية وجامعة المنصورة الجديدة.

ما مميزات الجامعات الأهلية؟

الجامعات الأهلية بأعضاء هيئة التدريس المميزين بجانب توافر كافة الأجهزة الحديثة التي يتم تدريب الطلاب عليها خلال فترة الدراسة.

هل يوجد سكن للطلاب الذين يلتحقون بهذه النوعية من الجامعات؟

توفر الجامعة سكنا فندقيا متميزا داخل مقار الجامعة وبه كافة المقومات المعيشية، فضلاً عن مجموعة من الكافتيريا ووسائل انتقال من وإلى القاهرة.

ما هي نوعية الأنشطة بهذه الجامعات؟

هناك وحدة مركزية بالجامعة تهتم بكافة أنشطة الطلاب الصيفية الترفيهية والتعليمية والمجتمعية وهذه الوحدة مسؤولة عن تنسيق النشاطات المختلفة.

هل يوجد تأمين صحي؟

يوجد بالفعل تأمين صحي للطلاب من خلال إحدى الشركات المتميزة في مجال التأمين الصحي ويراعي تأمين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد مخاطر التجارب العلمية والنقل.

هل يوجد تعاون مع الجامعات الدولية؟

توجد توأمة على مستوى البرامج مع جامعات أوروبية وإنجليزية ويحصل الطلاب على شهادات مزدوجة ويتم جمع نماذج متميزة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة المتميزة من جامعات دولية كي يكون هذا التعاون نواة للتقدم في برامج أكاديمية مختلفة.

هل يوجد تأهيل للعمل؟

تقوم الجامعة بالتواصل مع الشركات في المجالات المختلفة لتدريب الطلاب في منشورات الطلاب والأنشطة المهنية، كما تقوم وحدة تطوير الأعمال بالجامعة بالتواصل مع الشركات.

هل توجد رعاية ووحدات صحي؟

توجد وحدات إسعاف ووحدات صحية داخل مقار كل الجامعة.