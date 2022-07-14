موعد المولد النبوي 2022.. تعرف على الإجازات المتبقية بعد عيد الأضحى

يترقب العديد من المسلمين موعد المولد النبوي 2022، فهو اليوم الذي يتم الاحتفال فيه بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحرص الكثير من المسلمين على الاحتفال بذكراه بعدد من الطرق المختلفة، ولعل أبرز ملامح الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد هي حلقات المدح والإنشاد الديني، التي تتم في العديد من الأماكن المختلفة.

موعد المولد النبوي 2022

وعادة ما يكون موعد المولد النبوي 2022 إجازة رسمية في القطاعين، العام والخاص، لكونها واحدة من المناسبات الدينية البارزة التي يحتفل بها العالم الإسلامي، وفي مصر تتعدد مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة بين التهادي بالحلويات المختلفة، فضلا عن مشاركة التهنئة بين المواطنين وبعضهم، وغيرها من مظاهر الاحتفال المختلفة.

ويأتي موعد المولد النبوي 2022 فلكيا في شهر أكتوبر من العام الجاري، تحديدا في يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022، وقد أعلن الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن إجازة المولد النبوي الشريف ستكون الأخيرة التي يحصل عليها الموظفين خلال عام 2022.

آخر إجازات في شهر يوليو

وبالحديث عن موعد المولد النبوي 2022، يجدر الإشارة إلى أن إجازة عيد الأضحى المبارك ليست الأخيرة التي ينتظر الموظفين خلال شهر يوليو، بل ما زال هناك بعض الإجازات الأخرى، فالأولى هي إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، والتي ستوافق يوم السبت القادم، أما الإجازة الثانية خلال هذا الشهر هي الاحتفال برأس السنة الهجرية، والتي توافق يوم السبت 30 يوليو، والتي تعد أخر الإجازات المنتظرة خلال هذا الشهر.

أما عن شهر أكتوبر، فليس موعد المولد النبوي 2022 هو الإجازة الوحيدة خلاله، بل ينتظر الموظفين في القطاعين، العام والخاص، إجازة أخرى خلال هذا الشهر، وهي ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن توافق إجازتها يوم خميس.