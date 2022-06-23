تعرف على عدد أيام إجازات شهر يوليو 2022.. «لو ناوي تسافر»

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر يوليو من عام 2022، والذي يتخلله عددًا من الإجازات الرسمية، ما يجعل الكثير من الموظفين والعاملين يبحثون عن إجازات شهر يوليو 2022، أملًا في الحصول على عطلة صيفية تمكنهم من السفر للاستمتاع بأوقاتهم في إجازة عيد الأضحى المبارك.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير إجازات شهر يوليو 2022 الرسمية والتي سيحصل عليها الموظفين العاملين في الدولة، بالإضافة إلى الإجازات المتبقية في عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

إجازات شهر يوليو 2022

وتبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2022، 6 أيام فقط، نظرًا لحلول عيد الأضحى المبارك خلال هذا الشهر، وجاءت كالتالي:

إجازة عيد الأضحى المبارك

يأتي عيد الأضحى في هذا الشهر ليكون أول يوم العيد يوم السبت الموافق 9 يوليو الجاري، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى يوم 12 يوليو، ويكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 4 أيام.

إجازة ذكرى ثورة يوليو

وتأتي ذكرى ثورة 23 يوليو لتكون يوم السبت الموافق 23 يوليو المقبل.

إجازة ذكرى رأس السنة الهجرية

وتأتي ذكرى رأس السنة الهجرية لتكون يوم السبت الموافق 30 يوليو المقبل.

وبعد جمع الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفون والعاملون في الدولة مع الإجازات الأسبوعية، يصبح عدد أيام الإجازات خلال شهر يوليو مجموعها 14 يومًا مع إضافة يومي الجمعة والسبت.

وبعد انتهاء شهر يوليو، يأتي شهر أغسطس وسبتمبر ليكونا خاليين من الإجازات الرسمية، على أن تكون أول إجازة رسمية بعد ذلك في شهر أكتوبر 2022.

الإجازات المتبقية في عام 2022

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر

وتأتي ذكرى حرب أكتوبر لتكون يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر.

- إجازة المولد النبوي

وتأتي إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف، لتكون يوم السبت الموافق 8 أكتوبر.