تفاصيل الحصول على قرض بـ1,5 مليون جنيه دون تحويل الراتب.. «للموظفين فقط»

تتيح البنوك العاملة في مصر، برامج للقروض الشخصية لتمويل احتياجات الأفراد ومشترياتهم، مع إتاحة السداد على فترات طويلة وبضمانات وإجراءات بسيطة، ما يساهم في نشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع، ويزيد قاعدة عملاء البنوك، ويدعم خطة الدولة للشمول المالي.

فترات سداد القرض الشخصي من بنك القاهرة

ويمكن للموظفين الحصول على تمويلات أو قروض شخصية من بنك القاهرة دون شرط تحويل الراتب، بفائدة سنوية متناقصة تترواح بين 19 إلى 20% ما يعادل 12.35% فائدة ثابتة، مع إمكانية السداد على فترات تتراوح بين 5 إلى 12 عاما، فيما تبدأ قيمة القرض من 15 ألف جنيه وتصل إلى 1,5 مليون جنيه.

ويتيح بنك القاهرة إمكانية الحصول على القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة أيضا، بفترات سداد تصل إلى 7 سنوات وبسعر فائدة تنافسي يتناقص على حسب الضمانات المقدمة للبنك والعميل.

وحال تحويل الراتب، تتناقص فوائد القروض الشخصية لتصل إلى 15.5% فقط مع مد فترات السداد إلى 12 عاما، وذلك عند وجود درجات تصنيف مرتفعة للشركة التي يعمل بها الموظف الراغب في الحصول على القرض.

شروط الحصول على القرض الشخصي من بنك القاهرة للموظفين

- ألا يقل عمر العميل عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما بانتهاء فترة سداد القرض، و65 عاما للقضاة والمستشارين.

- الدخل الشهري لا يقل عن 300 جنيه لموظفين قطاع الأعمال، و1000 جنيه لموظفين الحكومة، و2000 جنيه لموظفين القطاع الخاص.

- فترة الالتحاق بالوظيفة لا تقل عن 3 أشهر، مع تقديم خطاب من جهة العمل يثبت ذلك.

الأوراق والمستندات المطلوبة

- صورة البطاقة الشخصية سارية، ومدون بها جهة العمل أو تقديم استيفاء بيان بالرقم التأميني معتمد من جهة العمل أو طبعة تأمينات.

- بيان مفردات مرتب من جهة العمل.

- إيصال مرافق حديث، سواء «فاتورة الكهرباء، أو المياه، أو الغاز، .... ».

- خطاب جهة العمل، مدون به تاريخ التعيين وطبيعة التعاقد والوظيفة.

- بيان الحالة الوظيفية معتمد من جهة العمل وبه المُسمى الوظيفي.

- تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.