مزايا جديدة يقدمها «بنك القاهرة» للمصريين بالخارج

يقدم بنك القاهرة، أحد البنوك الوطنية، خدمات مميزة للمصريين العاملين بالخارج، تشمل المنتجات والخدمات المالية بما في ذلك إرسال تحويلاتهم بطريقة آمنة ومأمونة إلى مصر عبر شبكة من الوكلاء وشركات تحويل الأمول في جميع دول العالم، خاصة في الدول العربية.

بطاقة التحويل مسبقة الدفع

ووفقاً للموقع الرسمي لبنك القاهرة على الإنترنت يقدم خدمة بطاقة التحويل مسبقة الدفع عبر بطاقة ماستر كارد تحمل علامة تجارية وتصدر للعملاء الذين يتلقون تحويلات بالجنيه المصري والذين ليس لديهم حسابات بنكية.

وأوضح بنك القاهرة أنه يتم إضافة مبلغ التحويل إلى البطاقة لاستخدامه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي وكذلك في عمليات الشراء في مواقع التجار المتعددة مع إمكانية السحب من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك BDC مجاني وبتكلفة منخفضة من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى.

شروط تحويلات أموال المصريين بالخارج

يشترط بنك القاهرة عدة شروط لإتمام عمليات تحويل أموال المصريين بالخارج منها أن تكون التحويلات بالجنيه المصري فقط بحد أقصى للتحويل 30 ألف جنيه مصري شهريا، كما يتيح البنك لعملائه استلام حوالاتهم بالجنيه المصري نقدًا من خلال فروع فوري بلس بعد نجاح نشر خدمة فوري بلس من خلال بنك دبي التجاري نقلة نوعية في أعمال الحوالات لدينا، وهي تأتي كجزء من مساعي مصرفنا لتقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات شركائنا وعملائنا.

فوري بلس

يمكن للمستفيد استلام الحوالة بالجنيه المصري نقدًا من خلال فروع فوري بلس، بالإضافة إلى شبكة فروع BDC يمكن للمستفيد استلام الحوالة نقدا من خلال فوري بلس خلال ساعات العمل من 9:00 صباحا حتى 10:00 مساء يوميا (أيام العطل) بشرط أن تكون التحويلات بالجنيه المصري فقط والحد الأقصى للتحويل النقدي للاستلام النقدي 10 آلاف جنيه مصري.