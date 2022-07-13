القوى العاملة: تحصيل 364 ألف جنيه مستحقات مصري توفي خلال عمله بالإمارات 

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح في الحصول على مستحقات العامل «أ.خ.ع» المتوفى وهو على رأس العمل بشركة «ج. اف» للخدمات الأمنية.

وقال وزير القوي العاملة إنَّ إجمالي مستحقات العامل المتوفي المحصلة بلغت 71 ألفا و133 درهما إماراتيًا، أي ما يعادل 364 ألفًا و221 جنيهًا.

متابعة مستحقات العامل المتوفي

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أنَّ وزير القوي العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات العامل المتوفي وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي إنَّه بمتابعة مستحقات العامل المتوفي مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي، أوضحت نجاح المكتب في الحصول على المستحقات المالية للعامل «أ.خ.ع» المتوفي وهو على رأس العمل بشركة «ج. اف. للخدمات الأمنية»، إذ تواصلت مع الشركة التي كان يعمل بها لسداد مستحقاته من خلال أحد أقاربه بالشركة نفسها.

إرسال المستحقات للورثة

وأضافت رئيس مكتب التمثيل العمالي، أنه بعد وصول توكيل رسمي من الورثة الشرعيين تمّ صرف مبلغ 50 ألف درهم حصته من شركة التأمين على الحياة وتمّ إرسالها بالفعل للورثة، كما جرى احتساب مستحقاته لدى الشركة عن فترة عمله، إذ بلغت مستحقات المتوفي 21 ألفًا و133 درهماً إماراتياً، وجار إرسالها للورثة الشرعيين، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المحصلة 71 ألفا و133 درهما إماراتيًا، أي ما يعادل 364 ألفًا و221 جنيهًا.

وأشارت الملحق العمالي حنان شاهين إلى أنَّه تمّ إبلاغ سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة شريف البديوي بكل الإجراءات التي تمت طبقًا لتوجيهاته ومتابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين المتوفين بالدول.