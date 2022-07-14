محافظ الغربية يوجه بتطهير الترع والمصارف وعمل صيانة دورية للمطابق والبيارات

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، اجتماعاً مطولاً لمتابعة أعمال التطهير والصيانة لكافة الترع والمصارف على مستوى المحافظة، وذلك بحضور المهندس عبد السلام جابر، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالغربية، والمهندس سعيد مخيمر، مدير صرف الغربية، ومسئولي الصرف والري بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها داخل المحافظة، ومنها تأهيل وتبطين الترع وأعمال تطهير المجاري المائية من ترع ومصارف وأعمال الصيانة الدورية لكافة مطابق وبيارات الصرف المغطى.

تطهير الترع والمصارف

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، مسئولي المديرية بالمرور المكثف على كافة الترع والمصارف ومتابعة أعمال التطهير المستمر للمجاري المائية لما سيكون له من مردود جيد على الصحة والنظافة العامة وتحقيق الانسيابية في حركة تدفق المياه خلال الموسم الزراعي.

إزالة كافة أشكال التعديات

كما وجه محافظ الغربية، مسئولي مديرية الري والموارد المائية في محافظة الغربية، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة أشكال التعديات والإشغالات على الترع والمصارف في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، والتعامل معها بشكل فوري وحازم من أجل الحفاظ على حق الدولة، وعدم وجود ما يعيق أعمال التطهير في المجاري المائية.