مصرع شخص وإصابة والدته في حريق شقة سكنية بسفاجا

لقي شخص مصرعه وأصيبت والدته باختناق إثر نشوب حريق في شقة سكنية بإحدى مساكن عمارات منطقة الكيلو 3 بمدينة سفاجا، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للتعامل مع البلاغ وإخماد الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق في شقة سكنية

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية ومرفق إسعاف البحر الأحمر وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

نقل الجثة للمشرحة

وأسفر الحريق عن مصرع شاب في العقد الثالث من العمر يدعى «محمود» وإصابة والدته وهي سيدة مسنة تدعى «مديحة إبراهيم»، 60 سنة، باختناق والحالة العامة مستقرة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى سفاجا المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.