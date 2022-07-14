مصطفى قمر يتألق في حفله الغنائي بنادي الاتحاد بالإسكندرية «صور»

تألق النجم مصطفى قمر، في حفله الغنائي، الذي أحياه داخل نادي الاتحاد بالإسكندرية، احتفالا بعيد الأضحى المبارك وسط حضور الآلاف من جمهوره ومحبيه.

مصطفى قمر يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية

حضر مصطفى قمر، بصحبه مدير أعماله، علي رشاد وشقيقه حمادة قمر وصعد إلى مسرح الحفل على أشهر أغانيه وسط صيحات وتفاعل جمهوره و رواد النادي، فضلا عن تكريمه من قبل النادي وسط هتافات الجمهور.

أغاني مصطفى قمر خلال الحفل

وقدم الفنان مصطفى قمر، خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه بينها: «لسا حبايب، السود عيونه، منايا، حبيب حياتي، بسلم عليك، الليلة دووب»، كما أهدى جمهوره أغنية «اه ياواد يا إسكندراني»، وسط أجواء من الفرح والرقص بينهم، حيث استمر الحفل لأكثر من ساعتين، حيث حرص على التقاط الصور التذكاريه مع محبيه.

مصطفى قمر يحتفل بعيد الأضحى

يذكر أن الفنان مصطفى قمر، احتفل بعيد الأضحى المبارك خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنتسجرام»، إذ نشر فيديو له داخل أحد المساجد وهو يردد تكبيرات العيد برفقة المصلين.

مصطفى قمر في الساحل الشمالي

ويستعد «قمر»، لإحياء حفل غنائي جديد الليلة في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، وروج للحفل عبر حسابه من خلال نشر البوستر الرسمي للحفل قائلا: «مستنيكوا النهاردة نسهر سوا أول سهرة جامدة في الساحل».