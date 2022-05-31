مصطفى قمر: «لو كنت نقيبا للموسيقيين كنت هاراجع كلمات الأغاني»

احتفل راديو «إنرجي 92.1» بالفنان مصطفى قمر، الذي كان نجم شهر مايو، وذلك في حلقة اليوم الثلاثاء مع سلمى قاسم، وعلى مدار ساعتين.

وكشف «قمر» العديد من كواليس أعماله، وكذلك عن تحضيره عددا من الأغاني الفترة المقبلة، منها أغنية «سنجل» سيتم طرحها في الصيف بعنوان «وصلولوه إنه غايب»، بجانب المزيد من الأغاني جار التحضير لها وستُطرح على طريقة «فيديو كليب».

وكشف مصطفى قمر تفاصيل أزمة برنامجه «5 نجوم»، قائلاً: «بعض الأمور وصلت للمحكمة الآن، والدعاية ماعجبتنيش، ولازم آخد حقي ويقدم لي اعتذار عما حدث بخصوص الدعاية، وسأقدم كل الأوراق التي تثبت حقي».

قمر: فيلم «فين قلبي؟» تعرض للظلم

وعن السينما وآخر أفلامه «فين قلبي؟»، قال إن الفيلم تعرض للظلم، «أنا قدمت اللي أنا عايزه، والفيلم اتعب فيه جامد، وحالياً سيتم عرضه في أكثر من قناة».

وتابع: «كان من المقرر للفيلم أن يشارك في موسم عيد الفطر الماضي، ولكن بسبب تأجيل التصوير والتأخير في بدء التحضير الجيد للمسلسل تم تأجيله وتغيير فكرته».

وتطرق «قمر» إلى أغنية «زحمة الأيام»، قائلا، «بعتبرها اتعملت لتكريم الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم، واللي اتوفوا وإحنا شغالين على الأغنية، وكنت متأثر جدا وإحنا بنصورها، الجمهور كان في حاجة إلى هذا التعاون».

وخلال الحلقة عرضت سلمى قاسم عددا من الأسئلة على مصطفى قمر، بعنوان «لو كنت في هذا المنصب أو الموقف كيف سيكون قراره؟»، فرد: «لو كنت نقيب المهن الموسيقية كنت هاراجع على الكلام الخاص في بعض الأغاني، لكن المزيكا مكانتش هاتدخل فيها، مفيش نوتة قليلة الأدب، ولو كنت منتج هقدم أغنية تجمع كريم قمر ونور النبوي، ولو هانتج كليب كتير إني أحط ميزانية 3 أو 4 ملايين جنيه، ولكن لو فيه رعاة ممكن أعمل كده، وأحاول أرجع الفلوس دي عن طريق المشاهدات».

وأكمل: «لو كنت أغنى واحد في العالم هساعد الناس اللي في المجاعات، والحيوانات هيكون ليها نصيب من المساعدات».

أغنية «يا طبطب يا ادلع» عُرضت عليّ قبل نانسي عجرم

وقال نجم شهر مايو مصطفى قمر، إن «أغنية (يا طبطب يا ادلع) اتعرضت عليا، بس قولت لأيمن بهجت قمر وطارق مدكور يدوها لنانسي عجرم.. حسيت إنها لايقة عليها وفعلا كسرت الدنيا معاها».

وأكمل حديثه: «أغنية (هنقول إحنا لسة حبايب) خدتها من عمرو مصطفى، وبعدها قالي إن عمرو دياب عايز يغنيها فقولت له ياخدها بس لو مش هيقدمها هاخدها تاني.. وعمرو دياب غناها فعلا مرة في حفلة ومحسهاش».

وعن السوشيال ميديا ومطربي الراب، قال مصطفى قمر: «مش دايما بتابع السوشيال ميديا.. حاجات كتير مبتعجبنيش لأنها بتبقى متحررة أوي، وأحيان كتيرة مش بتعجبني فيديوهات التيك توك».

وبتعليقه على أغاني الراب، قال: «ويجز ومروان بابلو والناس دي عاملين شغل كويس، لكن الموضوع اتطور وبقى فيه شتيمة في الأغاني، ودي حاجة مش مقبولة ومش مفهومة بالنسبة لي.. الفن ألذ من كده بكتير».