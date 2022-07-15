«الصحة» تحذر من التواجد بهذه الأماكن.. فيروس كورونا أكثر انتشارا بها

أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع إصابات كورونا مجددًا بعد استقرار دام أكثر من شهرين متتالين، وناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من توقيت إلى آخر، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«الصحة» تحذر من الازدحام بالمولات التجارية

وأصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرًا رسميًا حذرت فيه المواطنين من الأماكن المزدحمة والمولات، وقالت الوزارة إن هذه الأماكن تزيد من فرصة الإصابة بفيروس كورونا، لذلك طالبت المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات في المولات والمتاجر الكبرى خلال فترة التواجد بها للوقاية من فيروس كورونا والمتحورات بالإضافة إلى تنظيف الأيدي فور ملامسة الأسطح الخارجية.

وتابعت الوزارة، أنه يجب على المواطنين الحصول على لقاحات كورونا والجرعة التنشيطية، لافتة الى أن جميع اللقاحات متوفرة داخل جميع مراكز تلقي لقاحات كورونا ولا يوجد نقص بأي لقاح داخل مراكز تلقي لقاحات كورونا، معلنة توافر اللقاحات أيضًا داخل محطات المترو والسكك الحديد والمولات التجارية الكبرى من خلال الفرق الطبية المتنوعة المنتشرة بهذه الأماكن.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت إن الأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع الحرارة وحكة وتكسير في العضلات وإحساس بالتعب والإرهاق، لافتة الى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية داخل جميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المنحنى الوبائي.