رسالة عاجلة من «الصحة» بشأن الجرعة التنشيطية: نشهد ارتفاعا في الإصابات

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يشهد ارتفاعًا في أعداد إصابات كورونا لعدة أسباب تم إيضاحها من قبل، وأهمها نقص المناعة المجتمعية، لذلك كل من مر على آخر جرعة للقاح كورونا له 6 أشهر لابد من الحصول على الجرعة التنشيطية: «حتى في حالة الحصول على جرعة ثالثة ومر عليها 6 أشهر، لابد من الذهاب إلى مراكز تطعيم لقاح كورونا والحصول على جرعة رابعة أو خامسة، المسمى لا يعني أي شئ ولكن المهم هو أنها جرعة تنشيطية وتعزز الجهاز المناعي».

عودة بعض مستشفيات العزل لفيروس كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فيما يتعلق بالمستشفيات هناك قرارات تم اتخاذها متعلقة بالعزل الكلي لإصابات فيروس كورونا، منها عودة مستشفي العجوزة وحلوان مرة أخرى حتى لا يتأثر الوضع العام، مؤكدًا أن كافة المستشفيات العزل المخصصة لفيروس كورونا مستعدة لاستقبال المصابين والعودة إلى عزلهم مرة أخرى: «مستعدين لأي طارئ متعلق بفيروس كورونا، ولكن على المواطنين اتخاذ الحذر اللازم حتى لا ترتفع الإصابات أكثر من ذلك».

موجة جديدة من فيروس كورونا

وأكد «عبدالغفار» أن مصر لم تدخل موجة جديدة من فيروس كورونا، ولكن ما حدث هو زيادة في الإصابات وتترواح ما بين متوسطة وبسيطة، لافتًا إلى أن أعراض فيروس كورونا المنتشرة في التوقيت الحالي تشبه نزلات البرد مع تكسير في العضلات، وعن توافر اللقاحات، أكد أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر بشأن صلاحيتها، وهناك ثلاجات مخصصة لحفظ اللقاحات بطريقة آمنة، ولا صحة لما تم نشره أن هناك لقاحات فعاليتها غير محققة، جميع اللقاحات أثبتت قدرتها على مواجهة متحورات الفيروس.