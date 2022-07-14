مدبولي: الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب.. ونتابع ردود فعل المواطن باستمرار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تتابع على مدار اليوم ردود الأفعال في الشارع المصري، مؤكدا أنّ الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب.

مواجهة التحديات

وأضاف مدبولي، في كلمة له منذ قليل: «بنسمع كل آراء ومشاكل المواطنين، وإيه اللي نقدر نعمله عشان نجابه التحديات غير المسبوقة اللي بتمر بيها مصر زي باقي دول العالم»، مؤكدا أنّ الأزمة العالمية الكبرى التي نعاني منها، ستذكرها كتب التاريخ كما ذكرت الحرب العالمية الأولى والثانية.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بنحو 100 مليون برميل سنويا، والموازنة الماضية كان سعر برميل البترول بها 60 دولارا، والآن وصل إلى 120 دولارا، والتكلفة زادت الضعف.

دعم أنبوبة البوتاجاز

ولفت مدبولي، إلى أنّ مصر نجحت ألا يكون هناك دعم للمنتجات البترولية إلا بأنبوبة البوتاجاز، والتي ستستمر الدولة بدعمها بصورة كبيرة جدا، موضحا أنّ تسعير البنزين والسولار كان «يغطي التكلفة».

موجة تضخم عالمية

وأشار إلى أنّ العالم منذ عامين يمر بظروف استثنائية، مثل جائحة كورونا، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وبعد ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي، مؤكدا أنّنا نعيش أعلى وأضخم موجة تضخم يواجهها العالم من 50 سنة.