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مدبولي لـ المواطنين: اللي يشوف مبالغة في أسعار المواصلات يبلغ الحكومة فورا

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محمد مجدي
11:41 ص | الخميس 14 يوليو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر تأتي بين 10 دول على مستوى العالم، من حيث الأرخص في سعر بيع السولار للمواطنين، وبين 20 دولة على مستوى العالم، من حيث الأرخص في سعر بيع البنزين.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمة له منذ قليل، أنّ السولار على مستوى العالم أغلى من البنزين، لكن استخدامه في وسائل النقل، ومواتير المياه وغيرها، يدفعنا لجعله الأرخص على مستوى العالم.

متابعة تعريفة النقل الجماعي

وأشار إلى أنّه عقد اجتماعا لمجلس المحافظين قبل قليل، لمتابعة استقرار الأوضاع، وضمان عدم وجود استغلال سئ وخاطئ أو مبالغ فيه لتعريفة النقل الجماعي.

التحريك بقيمة تتراوح بين 5% و7%

 وأوضح مدبولي، أنّ تحريك تعريفة السرفيس للنقل الجماعي الداخلي وبين المحافظات، جاء بقيمة تتراوح بين 5 إلى 7% كحد أقصى للزيادة.

وناشد رئيس الوزراء، المواطنين، قائلا: «لو في نوع من المغالاة أو الاستخدام الخاطئ من حيث المبالغة في سعر التعريفة، الجأوا لمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، أو منظومة الشكاوى بوزارة التنمية المحلية، ومكاتب المحافظين».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.