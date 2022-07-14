مدبولي لـ المواطنين: اللي يشوف مبالغة في أسعار المواصلات يبلغ الحكومة فورا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر تأتي بين 10 دول على مستوى العالم، من حيث الأرخص في سعر بيع السولار للمواطنين، وبين 20 دولة على مستوى العالم، من حيث الأرخص في سعر بيع البنزين.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمة له منذ قليل، أنّ السولار على مستوى العالم أغلى من البنزين، لكن استخدامه في وسائل النقل، ومواتير المياه وغيرها، يدفعنا لجعله الأرخص على مستوى العالم.

متابعة تعريفة النقل الجماعي

وأشار إلى أنّه عقد اجتماعا لمجلس المحافظين قبل قليل، لمتابعة استقرار الأوضاع، وضمان عدم وجود استغلال سئ وخاطئ أو مبالغ فيه لتعريفة النقل الجماعي.

التحريك بقيمة تتراوح بين 5% و7%

وأوضح مدبولي، أنّ تحريك تعريفة السرفيس للنقل الجماعي الداخلي وبين المحافظات، جاء بقيمة تتراوح بين 5 إلى 7% كحد أقصى للزيادة.

وناشد رئيس الوزراء، المواطنين، قائلا: «لو في نوع من المغالاة أو الاستخدام الخاطئ من حيث المبالغة في سعر التعريفة، الجأوا لمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، أو منظومة الشكاوى بوزارة التنمية المحلية، ومكاتب المحافظين».