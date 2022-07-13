كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات قبل الالتحاق.. اعرف التفاصيل

مع قرب انتهاء مارثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن أفضل الكليات والمعاهد، منها التي تتطلب اجتياز اختبارات للقدرات كشرط من شروط الالتحاق بها، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات عقب انتهاء الامتحانات.

كليات تتطلب اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها

وتستعرض «الوطن»، قائمة الكليات التي يشترط القبول بها، اجتياز الاختبارات للطلاب المتقدمين، وهي شرط أساسي للالتحاق، وجاءت كالتالي:

1- كليات الإعلام.

2- كليات الفنون الجميلة سواء كانت شعبة الفنون العام أو الديكور أو العمارة.

3- كليات الفنون التطبيقية.

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك التابعة لجامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك التابعة لجامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

7- شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

8- كليات التربية النوعية سواء كانت للشعبة الفنية أم للشعبة الموسيقية، وأيضًا شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها بميت غمر ومنية النصر.

9- كليات التربية الرياضية بمختلف الجامعات.

10- كلية التربية بالإسماعيلية خاصة شعبة التربية الموسيقية، التابعة لجامعة قناة السويس.

11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية «كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية».

12- كليات السياحة والفنادق بمختلف الجامعات.

13- كليات التمريض بمختلف الجامعات.