شواطئ آمنة في مرسي مطروح «عشان ماتتعرضش للغرق».. تعرف عليها

على الرغم من وجود تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم نزول الشواطئ المفتوحة في مطروح والإسكندرية والعلمين وسيدي عبدالرحمن، بسبب ارتفاع الأمواج نتيجة الرياح على البحر، إلا أن مطروح تتميز بوجود شواطئ بديلة آمنة تحل محل الشواطئ المفتوحة ويتوجه إليها المصطافين للاستمتاع بالمصيف مع أسرهم دون أن تشكل أي خطورة عليهم.

أسماء الشواطئ المستقرة بمطروح

وتتميز مرسى مطروح بوجود شواطئ تقع على خلجان وأخرى تحدها الحواجز الخرسانية وهي شواطئ آمنة ومستقرة ولا يوجد بها أي مشاكل للنزول والاستحمام فيها، حسب صباح توفيق مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، وهي: «شاطئ روميل، الفيروز، باب البحر، النخيل 1 و2، الباسنت، مطروح العام، العوام، الليدو، البوسيت، الغرام، كليوباترا وبلوبيتش».

وأكدتة «توفيق» لـ«الوطن»، أن هذه الشواطئ يوجد بها فرق إنقاذ منتشرة على جميع الشواطئ، وجميع الخدمات متوفرة بها من كافتيريات ومطاعم وغرف لخلع الملابس، وأدشاش مياه عذبة للاستحمام بعد الخروج، وألعابًا بحرية وألعابًا للأطفال، محذرة جميع النزلاء بضرورة توخي الحذر والاستجابه للتعليمات من المنقذين والعاملين على الشاطىء.

مخاطر الشواطئ المفتوحة

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريحات صحفية، اليوم، إن هناك متابعة من لجنة الشواطئ بمجلس مدينة مطروح للمرور عليها خاصة المفتوحة والتأكد من رفع الرايات السوداء حال عدم استقرار البحر، للحفاظ على أرواح جميع المصطافين لحين عودة البحر إلى طبيعته، والتنسيق بين اللجنة والعاملين على البحر للتنبيه على المصطافين بعدم النزول نهائيًا خلال فترة ارتفاع الأمواج، وتوجيههم إلى الشواطئ الآمنه على الخلجان والحواجز والاستمتاع بالمصيف منعا لحدوث حالات غرق.

جدير بالذكر أن مطروح شهدت خلال الـ48 ساعة الأخيرة، 5 حالات غرق لشباب في الشواطئ المفتوحة بالساحل الشمالي، وجرى نقل الجثث إلى المستشفيات المختصة.