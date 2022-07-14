تعيين 1193 شابا واستخراج 1683 شهادة قياس مستوى المهارة في الدقهلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، عيّنت 1193 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 11 «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، حيث بلغ غدد المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية نحو 4152 شاباً منهم 27 «قادرون باختلاف»، فضلاً عن توفير 81 فرصة عمل.

صرف منح رعاية اجتماعية لـ9 عمال

وأوضح الوزير، في بيان له، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة، تُقدر بـ27 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ9 عمال، كما تم صرف 35 ألفاً و682 جنيها لـ54 عاملاً، فضلاً عن تسجيل 15 عاملا جديداً بالمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

من جانبه قال أحمد القللي، مدير القوى العاملة في الدقهلية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر يونيو الماضي، إن المديرية نفذت 54 حملة مرورية نهارية في مجال التفتيش العمالي على 630 منشأة، كما جرى تنظيم 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقي 90 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 13 شكوى للقضاء، و 12 لجهات أخرى، ومازالت 26 شكوى تحت البحث والدراسة.

تدريب 10 فتيات على التفصيل والحياكة

أضاف القللي، أنه تم تنظيم دورة تدريبية بالتدريب التحويلي بالوحدة المتنقلة لـ10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة .

كما قامت المديرية باستخراج 1683 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ1683 عاملا على مهن مختلفة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حملات التفتيش على 296 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.