وائل جسار: عملت كفتة لمراتي في الفلانتين.. ولو مجبتش هدية هتطردني

هنأ المطرب الكبير وائل جسار، كل الشعب المصري والعربي بيوم عيد الحب، موضحًا أنه قام بعمل «كفتة» لزوجته بمناسبة الفلانتين، لكن هناك هدية ثمينة سيقوم بشرائها لها، موضحا أنه في حال عدم شراء هدية لزوجته في عيد الحب ستقوم بطرده لمدة يومين أو ثلاث أيام خارج البيت، «كل أغاني الحب قليلة على كل فتاة تحب زوجها أو حبيبها»، مقدمًا نصيحة للشباب، بالزواج والارتباط بدلا من الحياة بمفردهم، لأن هذه هي سنه الحياة، مطالباً بتوفير كل حقوق المرأة كاملة.

هناك اختلاف كبير في الحب بين الرجل والمرأة

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «ETC»، إذ استضافت الإعلامية اليوم الإذاعي أسامة منير، الذي أكد أن هناك اختلافا كبيرا في الحب بين الرجل والمرأة في الأزمنة الماضية عن الآن، إذ إن الحب عبارة عن علاقة مباشرة بين الطرفين وليست علاقة حب على الإنترنت أو عبر الهاتف، موضحًا أنه تلقى العديد من المشاكل التي كان يخجل المجتمع الحديث عنها في الماضي خلال برنامجه الإذاعي، من بينها الحديث عن وجود مشكلات في العلاقة الحميمية أو قيام أحد الزواج بتأدية واجب أثناء العلاقة دون متعة.

أحد المتصلين طلق زوجته بعد نصيحتي له بذلك.. بتخونه

وأضاف «جسار»، خلال حواره في البرنامج، أنه تلقى مكالمة هاتفية غريبة من شخص ما يقوم بالاستعانة به في مشكلة كبرى حدثت له مع زوجته، «المتصل سألني أعمل إيه مع زوجته بعد رؤيته لها بخيانتي مع شخص آخر تمارس الجنس داخل غرفة النوم، أنا طلبت من هذا الشخص على الهواء أن يطلق مراته فورا، دون أي تفكير وعدم الاستجابة لها في حال الاعتذار أو الرجوع ندمانه عما فعلته وبالفعل طلقها».