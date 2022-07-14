روسيا: العقوبات الأحادية ستحدد مصير أنبوب الغاز «نورد ستريم»

أفاد موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأنّ الخارجية الروسية أعلنت أنّ عمل أنبوب الغاز «نورد ستريم» في المستقبل، سيتحدد على أساس العقوبات الأحادية.

خط الغاز الأطول في العالم

ويعد أنبوب الغاز نورد ستريم هو أطول أنبوب لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق، ويتكون من خطين متوازيين، وضع الأول في شهر نوفمبر سنة 2011، أما الثاني فوضع في الخدمة في أكتوبر سنة 2012، ويبلغ طول الخط 1,222 كيلومتر، وبذلك يكون أطول خط أنابيب تحت البحر في العالم.

ونتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي، بدأت العديد من الدول الغربية وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي بفرض مجموعة من العقوبات منها تقليل الاعتماد على استخدام النفط الروسي، فيما لجأت بعض الدول إلى استخدام فحم الكوك كبديل للنفط في تشغيل المحطات الكهربائية.