تشييع جنازة 4 أطفال لقوا مصرعهم في حادث بالدقهلية.. «كانوا راجعين من رحلة»

شيع أهالي عزبة رفاعي التابعة لمنطقة ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية ظهر اليوم، جنازة جماعية لـ4 أطفال من حفظة القرآن الكريم، الذين لقوا مصرعهم غرقًا في مياه ترعة السلام على طريق «دمياط – المطرية» أثناء عودتهم مع زملائهم في رحلة مدينة دمياط بعد فوزهم في مسابقة لحفظ القرآن الكريم نظمها مكتب تحفيظ قرآن كريم في القرية.

استقبال أهالي العزبة لضحايا حادث ترعة السلام

تجمع أهالي العزبة والقرى المجاورة وقيادات مركز الجمالية الشعبية في جنازة مهيبة، وجرى وضع جثامين الأطفال الأربعة في سيارات الإسعاف وهم: «حنين حافظ محمود رفاعي، وشيماء عبد الناصر الجمال، 18 سنة، ومحمد إبراهيم جمال أبو المعاطي، ‏‏4 سنوات، وتسنيم محمود رفاعي 14سنة»، وجميعهم مقيمون في عزبة رفاعي بمنطقة ليسا الجمالية‎، كما أصيب في الحادث الطالبة ياسمين رفعت محمد ياسين رفاعي بكدمات بالذراع الأيسر‎، بالإضافة إلى ‏طالبة أخرى جري نقلها إلى أحد مستشفيات دمياط.‏

تفاصيل حادث حفظة القرآن الكريم

بداية الواقعة المؤلمة كانت بخروج أكثر من 65 طفلًا في رحلة مع مكتب تحفيظ قرآن كريم إلى مدينة دمياط، وعند عودتهم وقبل أن يصلوا إللى محل إقامتهم، سقطت السيارة ميني باص التي كانت تقلهم وتحمل رقم «ط ر د 2818 » ‏في ترعة السلام علي طريق «دمياط – المطرية»، وهرع أهالي المنطقة لنجدة الأطفال، واستطاعوا أن ينقذوا عددا كبيرا ‏منهم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث للتعامل الفوري مع المصابين.‏

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة ‏الجمالية بسقوط ميني باص بمياه ترعة السلام في منطقة واقعة بين محافظتي الدقهلية ‏ودمياط ووجود ‏وفيات ومصابين‎.‎

وانتقل مأمور وضباط مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وجرى الدفع بأكثر من 7 ‏سيارات ‏إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية، إضافة إلى تحرك قوات الإنقاذ النهري ‏لإنقاذ ‏المواطنين‎، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالي المنطقة من رفع السيارة واستخراجها من ‏المياه، وتحرر محضرًا وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.‏

وأعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية في ‏بيان صحفي، عن حصر أعداد المتوفين والمصابين بالحادث وصرف مساعدات مالية بمبلغ 8 آلاف ‏جنيه لكل حالة وفاة، وكذلك صرف مبلغ 2000 جنيه لكل حالة إصابة، وأن ‏يتم تسجيل الأسر المضارة على ‏برنامج تكافل وكرامة وتقديم كافة المساعدات اللازمة لها.