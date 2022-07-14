تفاصيل انقلاب أتوبيس حفظة القرآن في ترعة بالدقهلية.. رحلة انتهت بكارثة

انتهت رحلة جماعية لحفظة القرآن الكريم في منطقة «ليسا» بمركز الجمالية، في محافظة الدقهلية، بمأساة، عندما سقط أتوبيس ينقل الأطفال في ترعة السلام، وتمكن أهالي المنطقة والذين هرعوا إلى مكان الحادث من إنقاذ عدد كبير من الأطفال الذين كانوا يستقلون الأتوبيس.

وتسبب الحادث في مصرع 4 أطفال غرقا، وإصابة اثنين آخرين، بخلاف من ذهب بهم أهاليهم إلى بيوتهم لعلاجهم بمعرفتهم، ولم يذهبوا بهم إلى المستشفيات الحكومية.

رحلة للأطفال حفظة القرآن الكريم

بدأت المأساة بحلم الأطفال بالرحلة التي أعلن عنها مكتب تحفيظ القرآن الكريم في حفل كبير نظمه المكتب يوم وقفة عرفات، وتجمع فيه عشرات الأطفال وذويهم، وتم الإعلان عن الرحلة إلى مدينة دمياط لتحفيز الأطفال على مواصلة حفظ القرآن الكريم، وبالفعل تجمع عدد كبير منهم صباح الأربعاء، واستقلوا حافلتين «ميني باص» أقلتا أكثر من 65 طفلا، إضافة إلى المشرفين.

سقوط أتوبيس في ترعة السلام بالأطفال

واستمتع الأطفال برحلة مع مدرسيهم، وعند عودتهم وقبل أن يصلوا إلى محل إقامتهم بوقت قصير، سقط ميني باص رقم «ط ر د 2818 » في ترعة السلام بطريق «دمياط – المطرية»، فهرع الأهالي لنجدة الأطفال واستطاعوا أن ينقذوا عددا كبيرا منهم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث للتعامل الفوري مع المصابين.

أسماء ضحايا حادث أتوبيس حفظة القرآن الكريم

وتسبب الحادث في مصرع 4 أطفال غرقا هم ضحايا انقلاب الأتوبيس بترعة السلام، وهم حنين حافظ محمود رفاعي، وشيماء عبد الناصر الجمال، 18 سنة، ومحمد أبراهيم جمال أبو المعاطي، 4 سنوات، وتسنيم محمود رفاعي، 14سنة، وجميعهم مقيمون في عزبة رفاعي بمنطقة «ليسا» بالجمالية‎، كما أصيبت في الحادث الطالبة ياسمين رفعت محمد ياسين رفاعي بكدمات بالذراع الأيسرر، إضافة إلى طالبة اخري جري نقلها إلى أحد مستشفيات دمياط.

مأساة في مدينة الجمالية

وعاشت مدينة الجمالية ليلة حزينة، وتوجه مواطنوها إلى مستشفى الجمالية المركزي في حالة من الحزن الشديد علي ضحايا الحادث، ونادت مكبرات الصوت في المساجد علي الأهالي بأن يطمئن كل شخص على عودة أبنائه من الرحلة، حتى يتم التأكد من عدم وجود طفل مفقود في مياه ترعة السلام.

مساعدات لأسر ضحايا الحادث

من جانبه، أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان صحفي، حصر أعداد المتوفين والمصابين بالحادث، مشيرا إلى صرف مبلغ 8 آلاف جنيه لكل حالة وفاة، وألفي جنيه لكل حالة إصابة، فضلا عن تسجيل الأسر المضارة في برنامج «تكافل وكرامة»، وتقديم كل المساعدات اللازمة لها.

وأكد حسن زاهر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالجمالية، أن الإدارة ستمنح أسرة كل متوف ألف جنيه، ومبلغ 500 جنيه لأسرة كل مصاب، علاوة على المبلغ الذي ستصرفه مديرية التضامن الاجتماعي ومحافظة الدقهلية.

إخطار بوقوع الحادث

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية بسقوط ميني باص بمياه ترعة السلام في منطقة واقعة بين محافظتي الدقهلية ‏ودمياط، ووجود وفيات ومصابين‎.‎

وانتقل مأمور وضباط مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري، وجرى الدفع بأكثر من 7 سيارات ‏إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية لموقع الحادث، إضافة إلى تحرك قوات الإنقاذ النهري لإنقاذ ‏المواطنين‎، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالي المنطقة برفع السيارة واستخراجها من المياه، وحُرر عن ‏ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.‏