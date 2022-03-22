تفاصيل جنازة 3 أطفال سعوديين غرقوا في مجرى سيول بحفر الباطن «فيديو»

شهدت محافظة حفر الباطن في السعودية، خلال الساعات الماضية، حالة من الذعر والفزع، بعد غرق 3 أطفال في قناة تصريف للسيول شمال المحافظة قرب حي موسى الأشعري، واستطاعت فرق الدفاع المدني الوصول إلى موقع الحادثة، واستخرجت الأطفال، بعد أن لقوا مصرعهم، وتوفي سلطان راغب الرحيلية، وغانم محمد البذالي، وعبدالرحمن محمد البذالي، الذين كانت تتراوح أعمارهم بين الـ7 والـ12 عامًا.

وتابعت بأن كل من وزارة الدفاع المدني والهلال الأحمر، وإدارة الشؤون التنموية بالمحافظة الحادث، جاء تطبيقًا لقرار محافظ حفر الباطن، في الوقوف بجانب أهالي الضحايا، وتعزيز إجراءات تشييع جنازة الأطفال.

مأساة مصرع 3 أطفال عقب خروجهم للعب في حفر الباطن

ووفقا لقناة العربية، قال والد سلطان راغب الرحيلي: إن ابنه خرج للعب مع أصحابه في مجرى مياه قريب من المنزل، إذ إنّ عمق المياه كان مفاجئًا لهم، فبلغ عمقه 3 أمتار، ما أدى إلى غرق الأطفال الثلاثة بشكلٍ مفجع للقلب، مضيفًا أنّ سبب وفاة الأطفال يرجع إلى عدم اهتمام الجهات المعنية بشفط المياه فور امتلاء المجرى، معربا عن أن السلطات انتشال الأطفال بعد ساعتين من البحث قائلًا: «نسأل الله للأطفال الرحمة والمغفرة، وأن يكتب لهم أجر الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون وإننا من الصابرين بإذن الله».

هذا مكان المستنقع المائي الذي حصلت فيه حادثة غرق الاطفال الثلاثة رحمهم الله رحمة واسعه#حفرالباطن #حفرالباطن_الان #حفر_الباطن pic.twitter.com/8171jc00iG — ثامر الشمري (@thamershamary) March 21, 2022

جنازة غرق 3 أطفال فى مجرى سيول فى السعودية

وفى السياق ذاته، أكد محمد طوقان الجميلي والد الطفلين غانم وعبد الرحمن البذالي، أنه من المقرر تشييع الجنازة والصلاة على الأطفال اليوم، في مسجد الشريع بحفر الباطن، واصفا آخر مشهد جمعه مع أطفاله على مائدة الطعام: «كانوا يأكلون الكبسة»، قبل أن يخرجوا للهو مع أصدقائهم ويلقوا حتفهم، قائلا في حزن شديد: «فوجئت باختفائهم بعد مرور ساعتين، وفي حين ذلك الوقت خرجت للبحث عنهم، وعلمت أنهم قد فارقوا الحياة في مجرى سيول قريب للمنزل».

يذكر أن قناة تصريف السيول في محافظة حفر الباطن لا تزال ممتلئة بالمياه جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.