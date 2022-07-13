«تخصصي دمياط» يستقبل طفلة من ضحايا أتوبيس الجمالية في حالة حرجة

استقبل مستشفى دمياط التخصصي، قبل قليل، طفلة مصابة في حادث انقلاب سيارة ميني باص تقل عدداً من الأطفال، وسقوطها في ترعة السلام، على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية، بدائرة مركز الجمالية، في محافظة الدقهلية، والذي أسفر عن مصرع 4 أطفال حتى الآن، وإصابة عدد آخر من الأطفال.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى دمياط التخصصي أن المستشفى استقبل مساء اليوم الأربعاء، الطفلة «فاطمة رضا حسين حافظ»، 11 سنة، كانت ضمن ركاب الأتوبيس الذي كان يقل عدداً من الأطفال حفظة القرآن الكريم، أثناء عودتهم من رحلة المصيف في رأس البر بدمياط، إلى قريتهم بمركز الجمالية، في محافظة الدقهلية، حيث تم إيداع الطفلة غرفة العناية المركزة، ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.

4 وفيات و5 مصابين في حادث أتوبيس حفظة القرآن

وارتفع عدد ضحايا حادث «أتوبيس حفظة القرآن»، الذي وقع بالقرب من قرية «الإسكندرية الجديدة»، التابعة لمركز الجمالية، مساء اليوم الأربعاء، إلى 4 وفيات، بالإضافة إلى 5 إصابات بالمستشفيات، بينهم 4 حالات في مستشفى الجمالية، وحالة خامسة بمستشفى دمياط التخصصي، إضافة إلى عدد آخر من الأطفال ذهب بهم الأهالي إلى منازلهم، عقب انتشالهم من الترعة.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أطفال حتى الآن، وهم: «تسنيم محمود رفاعي»، 13 سنة، و«حنين حافظ رفاعي»، 14 سنة، و«محمد إبراهيم جمال»، 4 سنوات، و«شيماء عبدالناصر الجمال»، وجميعهم من عزبة «الرفاعي»، التابعة لقرية «ليسا الجمالية» بدائرة مركز الجمالية في محافظة الدقهلية.

آخر ما كتبت «تسنيم»: «الدعاء وصية بيننا»

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشوراً من صفحة «تسنيم رفاعي»، إحدى ضحايا الحادث، كتبت فيه: «إن نمت وغابت النون فالدعاء وصية بيننا»، وهى من حفظة كتاب الله، وكانت تستعد للالتحاق بالصف الأول الثانوي.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة الجمالية، بسقوط ميني باص بمياه ترعة السلام، المارة بين محافظتي الدقهلية ودمياط، ووجود عدد من الوفيات والمصابين.

الدفع بـ7 سيارات إسعاف من الدقهلية ودمياط

انتقل مأمور وضباط مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بأكثر من 7 سيارات إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية، إضافة إلى تحرك قوات الإنقاذ النهري لإنقاذ المواطنين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالي المنطقة من انتشال السيارة واستخراجها من المياه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.