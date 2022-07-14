الغرف التجارية: تباطؤ سوق الملابس بسبب «العيد».. واللحوم أولوية للأسر

قال محمود داعور، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق الملابس الجاهزة في مصر يمر بحالة من التباطؤ بالتزامن مع موسم الأعياد والإجازات التي نشهدها في الوقت الحالي.

الاهتمام بشراء الأضاحي

وأضاف محمود داعور، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالة التباطؤ في سوق الملابس الجاهزة ترجع إلى سببين رئيسيين، الأول هو أن عيد الأضحى يكون الاهتمام فيه باللحوم والأضاحي أكثر من الملابس، مشيرًا إلى أن بهجة عيد الأضحى في اللحمة وليس الملابس.

إنفاق المصريين في عيد الأضحى

وتابع داعور، أن إنفاق المصريين في عيد الأضحى يتجه أكثر إلى شراء الأضاحي واللحوم مما يستحوذ على نسبة كبيرة من ميزانيات الأسر المصرية، وبالتالي يؤثر على سوق الملابس الجاهزة.

وتشهد البلاد في الوقت الحالي فترة إجازات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي بدأت من يوم الجمعة 8 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم السبت 16 من نفس الشهر.

الأزمات الاقتصادية العالمية

وأشار رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن من بين الأسباب أيضًا التي أثرت على سوق الملابس الجاهزة هو الأزمات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على اقتصادات المنطقة وعلى حركة الشحن.

السوق يستعد لموسم المدارس

ويتوقع رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، أن يشهد سوق الملابس الجاهزة نشاطًا في الفترة المقبلة استعدادً لموسم المدارس.

ويتعرض العالم لموجة من ارتفاع الأسعار الحادة، مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة عند مستويات لم تشهدها منذ أكثر من 40 عامًا، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية.