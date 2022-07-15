حظك اليوم برج الحمل الجمعة 15-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، عن توقعات حظك اليوم لمولود برج الحمل، على الصعيدين المهني والعاطفي، حيث سيواجه بعض التحديات، نظرا لأن الشمس وعطارد داخل مربع برجه، اليوم الجمعة، لهذا يمر بحالة من من حالات الارتباك والتمرد على المحطين به داخل محيطه الاجتماعي وبين أفراد أسرته.

وتنصح الأفلاك مولود برج الحمل، بضبط انفعالاته وتصرفاته اليوم ، والتزام الحيطة والحذر أثناء الحديث مع المحطين به، حتى يستطيع السيطرة على تمرده تجاه الآخرين.

أما توقعات الأفلاك على الصعيد المهني، فتطالب مولود برج الحمل بالتروي وعدم التسرع والتصرف بحكمة، وعدم اتخاذ أي قرارت غير مدروسة.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصح عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، مولود الحمل، بعدم التسرع اليوم والتصرف بحكمة وتروي، حيث أن القمر موجود في وضع معاكس، وهذا سوف يؤثر على قراراته وتصرفاته تجاه المحطين به على الصعيد المهني، لذا تطالبه الأفلاك، بأن يعيد تقييم قراراته ومراجعة موقفه كي يصل للحقيقة، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

كما تنصح الأفلاك اليوم، مولود برج الحمل، بالصبر والتحكم في انفعالاته، وعدم التسرع في قراراته، نظرا لوجود اضطرابات داخل محور البرج بسبب استمرار عطارد والشمس معا، لهذا تنصح عبير فؤاد، خبيرة الفلك، بضرورة الحكمة والصبر وأن يتحكم في تمرده، أثناء حواراته مع شريك حياته أو من يحب.