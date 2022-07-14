تغيب 234 طالبا عن امتحاني الفيزياء والتاريخ بكفر الشيخ.. وحالتي إعياء

أصيبت طالبتان بحالة إعياء أثناء إداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ، حيث شعرت إحداهما بمغص كلوي، والثانية بإغماء، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج وعمل الإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغات من رؤساء اللجان بوجود حالات مرضية

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة من عمليات مديرية التربية والتعليم، بورود بلاغ من رؤساء لجان مدرستين للامتحانات بتعرض طالبتين لحالات مرضية أثناء أداء الامتحانات بمركزي قلين وكفر الشيخ، وتم نقلهما على إثر ذلك للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة طالبتين بمغص كلوي وإغماء

وبالتنسيق بين الجهات المختصة في كفر الشيخ، تم نقل الطالبتين لتقديم الخدمات الطبية باستخدام سيارة الإسعاف، حيث تم نقل طالبة من لجنة مدرسة السيدة خديجة بقلين وهي «ن. أ» مصابة بمغص كلوي، إلى مستشفى قلين المركزي، بينما تم نقل الطالبة الأخرى عبر سيارة إسعاف من داخل لجنة مدرسة عابد عبد العال الثانوية بنات بمركز الرياض، وهي الطالبة «م. ر» مصابة بحالة إغماء، إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

ولم تشهد باقي اللجان بمحافظة كفر الشيخ أي حالات غش أو إصابات أثناء إداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

وأدى 21 ألفا و206 طلاب امتحان مادتي التاريخ للشعبة الأدبية، والفيزياء للشعبة العلمية، وتغيب عن أداء الامتحان 234 طالبا وطالبة، في حين أدى طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مادة مقاييس المفاهيم الكيمياء لطلاب علمي علوم ورياضيات.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع الامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية، وتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات، مؤكداً أنه وجه بتعقيم وتطهير اللجان قبل انعقاد الامتحانات.