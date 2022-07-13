تعريفة الركوب الجديدة بين كفر الشيخ والمحافظات الأخرى.. قائمة الأسعار

أعلنت محافظة كفر الشيخ قبل قليل، رفع أسعار تعريفة الركوب، بعد تحريك أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 5% للمواصلات الداخلية بالمحافظة وبين القرى والمدينة والقرى وبعضها البعض، بينما بلغت نسبة الزيادة في تعريفة الركوب بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لها 7%، فيما انتشرت قوات الأمن بمختلف المواقف لتطبيق التعريفة الجديدة، وإلزام السائقين بها، ومنع استغلال الركاب بحجة تحريك أسعار الوقود.

أسعار التعريفة الجديدة في كفر الشيخ

وتحركت أسعار البنزين بواقع 50 قرشًا للتر الواحد من السولار، وبنزين 80، وبنزين 92، بينما تحركت بواقع 100 قرش في بنزين 95، حيث سجل سعر لتر السولار 7.25، بينما بلغ سعر لتر بنزين 80 بعد تحريكه 8 جنيهات، فيما أصبح سعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة 9.25، وأخيرًا سجل سعر لتر بنزين 95 زيادة 100 قرش ليصبح سعر اللتر 10.75 قرش.

محافظ كفر الشيخ يكشف تعريفة الركوب الجديدة

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعريفة الركوب الجديدة بالتفصيل سواء داخل المحافظة أو خارجها، حيث ازدادت تعريفة الركوب بواقع 5% للمواصلات الداخلية، بينما ارتفعت بنسبة 7% للمواصلات الخارجية بين المحافظة والمحافظات المجاورة لها، فيما نشرت المحافظة بياناً يتضمن أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالتفصيل، بعد تحرك سعر البنزين، حتى لا يتعرض المواطنين للاستغلال من السائقين.

حملات رقابية مشددة

ووجه محافظ كفر الشيخ، إدارة المواقف بالاشتراك مع إدارة المرور، بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف الداخلية والخارجية للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة، وعدم زيادتها عن التعريفة المقررة واستغلال السائقين للمواطنين، مُشدداً بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وضع ملصق بالتعريفة

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مختلف مواقف المحافظة، ووضع ملصقات على كل سيارة أو سرفيس بالأجرة المقررة وخط السير.