حزن في كفر الشيخ لمصرع عريس يوم زفافه في حادث مع المأذون

وسط حالة من الحزن الشديد، اتشحت قرية «السكرانة»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «الجزيرة الخضراء»، بدائرة مركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، بالسواد عقب مشاركة الآلاف من أبناء القرية في تشييع جثمان شاب يُدعى «منيسي ع.»، لقى مصرعه يوم عقد عقرانه أمس الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، في حادث على الطريق الدولي الساحلي.

إخطار أمني بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء أشرف درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» يستقله شخصان، على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز مطوبس، مما أسفر عن مصرع شاب، وإصابة الآخر، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفي.

التحريات عن ملابسات الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية مصرع شاب كان في طريقه، برفقة مأذون القرية، لكتب كتابه، ولكنهما تعرضا لحادث على الطريق الدولي الساحلي، وتم الدقع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل جثمان الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، كما تم نقل المأذون المصاب إلى نفس المستشفى للعلاج.

النيابة تصرح بدفن جثة «عريس السكرانة»

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض علي جهات التحقيق في ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان العريس، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، وتسليمه إلى ذويه، حيث تم تشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر قرية «السكرانة»، اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد كبير من الأهالي.

إصابة 6 في حادث على طريق بسيون

وشهدت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق، وقوع حادث سير على طريق «بسيون - كفر الشيخ»، بدائرة مركز دسوق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، من بينهم طفلان، تم نقلهم للمستشفى، ويجري استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.