مصرع وإصابة 90 في 15 حادث تصادم بوجه بحري.. أبرزهم عريس كفر الشيخ

حوادث عديدة شهدتها محافظات وجه بحري بالجمهورية اليوم، بلغت 15 حادث تصادم، ولقي خلالها 10مواطنين مصرعهم، وأصيب 80 آخريين معظمها لأسرة واحدة وتضم أطفالا بمصابيها ، وقد تحرر محاضر بها ونقل المصابون لأقرب مستشفيات لإسعافهم بينما نقلت الجثث لأقرب مشرحة لتوضع تحت تصرف النيابة.

مصرع وإصابة 3 بالإسماعيلية

اصطدمت سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية بورسعيد بالقرب من قرية أبو خليفة بعمود خرساني ليلقي شاب مصرعه ويصاب اثنان آخران بينهم فتاة بحادث التصادم وقد تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لإسعافهم حيث تعاني المصابة من حالة صحية سيئة، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى.

وأصيب 4 أشخاص بحادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل على طريق فرهاش حوش عيسي وقد تم نقل المصابين لمستشفى حوش عيسى المركزي لإسعافهم.

تصادم دراجتين بخاريتين بالمنصورة

شهدت محافظة المنصورة حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق ميت سلسيل المنصورة أدى إلى مصرع 3 وإصابة آخر وتم نقل الصماب إلى مستشفى سلسيل العام لإسعافه، بينما نقلت الثلاث جثث إلى المشرحة.

كما شهدت محافظة الدقهلية إصابة 6 بينهم 3 أشقاء بحادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق دكرنس الكردي ونقل المصابون جميعا لمستشفى منية النصر المركزي لإسعافهم.

مصرع عريس والمأذون قبل عقد القران

كما شهدت محافظة كفر الشيخ حادث التصادم الأبرز خلال 24 ساعة حيث لقي عريس في ليلة عقد قرانه مصرعه بحادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي وكذلك المأذون لينقلب الفرح إلى ساعة عزاء حيث اصطحب العريس المأذون معه لعقد قرانه ليلقيا مصرعهما بحادث التصادم.

وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث تصادم بطريق بسيون دسوق وتم نقلهم لمستشفى دسوق المركزي.

إصابة 10 من عائلة واحدة

وأصيب 10 أشخاص ولقي 3 آخرين من عائلة واحدة مصرعهم بحادث تصادم بين أتوبيس وسارة ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من ومضان وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي لإسعافهم بينما نقلت الجثث للمشرحة لتوضع تحت تصرف النيابة.

وتعرض 16 شخصا للإصابة إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق مرسى مطروح إسكندرسة الدولي الساحلي تحديدا بمنطقة سيدي عبد الرحمن وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين المركزي.

وفي تصادم سيارتين ملاكي بمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة أصيب 3 أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل المصابين لمستشفى شبراخيت العام.

إصابة 5 بالقليوبية بحادث سير

كما أصيب 5 أشخاص بحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «توكتوك» بخط 13 بطريق قرية بلتان وقرية العمار الكبري بمحافظة القليوبية وقد تم نقل المصابين لمستشفى بنها التعلىمي لإسعافهم

ولقي شخص مصرعه كما أصيب 2 آخرين بحادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكي بطريق مشتول السوق المنير بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين لمستشفى مشتول المركزي.

كما أصيب 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين ملاكي بمحافظة الإسماعيلية على طريق السويس الصحراوي بجوار مدينة فايد، وتم نقل الصمابين لمستشفى فايد التخصصي.

6 أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا بحادث انقلاب سيارة ملاكي بمحافظة كفر الشيخ وتم نقلهم لمستشفى دسوق العام وقد وقع الحادث على طريق دسوق بسيون.

إصابة عائلة عائدة من المصيف

أصيب 14 شخصا ينتمون لعائلة واحدة بحادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية وذلك إثر تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص تقل الأسرة التي كانت عائدة من قضاء العطلة الصيفية.